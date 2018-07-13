В Киеве открылся новый автосалон по продажам современных внедорожников. Новости компании

13 июля, 2018, 20:01

Современные авто класса SUV продают в более чем 100 странах мира. Эти мощные внедорожники стали доступными уже и в Украине

Компания “Богдан-Индустрия” открыла в Киеве первый официальный автоцентр. Здесь предложат приобрести новые модели — HAVAL, сообщает Еспресо.TV.

“В сравнении с другими, чем мы выгодно отличаемся - это премиальное оснащение. В наших автомобилях доступно вплоть до массажей сиденья. И специально для наших покупателей мы разработали кредитные программы”, - сказал генеральный директор ООО “Богдан-индустрия” Борис Ткаленко.

Современное оснащение, инновационные технологии и конкурентная цена. Благодаря этому HAVAL собирается составить конкуренцию кроссоверам других мировых брендов. На выбор отечественным автолюбителям сегодня представлены две модели — Н2 и Н9. А с осени потенциальным покупателям предложат еще одну новинку — лидера продаж - Н6.

"По результатам 18-го года, включая май, новая модель, которую мы презентуем в сентябре, занимает ТОП-6, то есть 6 место на мировом рынке по объемам продаж среди внедорожников. Мы считаем, что это очень серьезный показатель на самом деле, который внушает нам надежду”, - сказал Ткаленко.

К осени новые автосалоны откроют в Одессе и Запорожье. До конца года - в Днепре и во Львове. А за два года они должны появиться во всех областных центрах.

“Мы делаем упор на качество. На качество продаж, качество сервисного обслуживания, наличие запчастей и удовлетворение клиентов в первую очередь. Стоимость автомобилей Хэвел - адекватна рынку, она адекватна качеству, которую предлагает бренд. Соответственно в Украине конкурентов просто нет с таким оснащением, с таким качеством отделки, с такими материалами автомобилей”, - сказал директор по маркетингу и стратегическому развитию Максим Хомяк.

Популярность кроссоверов постоянно растет. По оценкам международных экспертов, этот сегмент авто уже занимает треть от общего объема мирового авторынка.