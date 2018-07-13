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В Гренландии эвакуировали поселок из-за приближения айсберга

Власти Гренландии (Дания) эвакуировали местных жителей из-за большого айсберга, который приблизился к берегам страны на опасно короткое расстояние

Местные опасаются, что глыбы льда, которые падают в воду, могут вызвать цунами, сообщает The Independent.

Местные власти объявили чрезвычайное положение и посоветовали жителям прибрежных районов переместиться подальше на склоны, где строится поселок.

"В нашем поселке 180 жителей, и мы очень обеспокоены и боимся", — сказал глава местного совета поселка Инаарсуит Карл Петерсен.

Сейчас айсберг прекратил дрейфовать в водах и застрял на морском дне. Впрочем, ожидается, что сильные ветры могут увести его подальше от берегов.

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