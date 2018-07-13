Уникальные кадры: появилось первое за 2 года видео Сенцова из колонии
13 июля, 2018, 13:29
В сети появились первые за два года кадры, на которых можно увидеть Олега Сенцова в колонии в России
Видео опубликовало "Крым.Реалии".
"Уникальные кадры - впервые за два года можно увидеть Олега Сенцова в заключении. Вот так он выглядел примерно месяц назад, в восемнадцатый день голодовки", - комментирует издание.
В колонии записали, как Сенцову звонила Ксения Собчак и ее мать - член Совета федерации Людмила Нарусова.
Видео силовики отдали российским СМИ, а те опубликовали в интернете. Жизнь Сенцова поддерживают с помощью специальных питательных смесей. Но стандарты российской медицины не дают уверенности в том, что он долго продержится на таких капельницах.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- По последнему сообщению сестры Сенцова Натальи Каплан, украинский режиссер истощен, но не прекращает голодовку.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве