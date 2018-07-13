13 июля, 2018, 13:29

В сети появились первые за два года кадры, на которых можно увидеть Олега Сенцова в колонии в России

Видео опубликовало "Крым.Реалии".

"Уникальные кадры - впервые за два года можно увидеть Олега Сенцова в заключении. Вот так он выглядел примерно месяц назад, в восемнадцатый день голодовки", - комментирует издание.

В колонии записали, как Сенцову звонила Ксения Собчак и ее мать - член Совета федерации Людмила Нарусова.

Видео силовики отдали российским СМИ, а те опубликовали в интернете. Жизнь Сенцова поддерживают с помощью специальных питательных смесей. Но стандарты российской медицины не дают уверенности в том, что он долго продержится на таких капельницах.