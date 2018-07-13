Укрзализныця назначила дополнительный поезд в Одессу
13 июля, 2018, 19:29
Из-за высокого спроса во время курортного сезона "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в Одессу
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Из Киева и Одессы поезд будет курсировать 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля и 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 и 31 августа. Из столицы поезд будет отправляться в 08:03 и прибывать в Одессу в 18:12. Обратно будет отправляться в 11:17 и прибывать в Киев в 20:43.
Поезд будет делать остановки в Казатине, Виннице, Жмеринке, Подольске.
В целом в графике движения поездов на 2017/2018 год предусмотрено курсирование 19 пар круглогодичных пассажирских поездов до Одессы, отмечает пресс-служба.
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