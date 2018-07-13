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Украину сегодня накроют грозовые дожди и шквалы

13 июля в большинстве областей Украины ожидается осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Сегодня днем в стране, кроме восточных и большинства южных областей, ожидаются грозы, а в северных и центральных областях местами шквалы 15-20 м/с.

"В Киевской области до конца суток 13 июля грозы, местами шквалы 15-18 м/с. В городе Киеве до конца суток 13 июля гроза", - отметили в ГСЧС.

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