Украину сегодня накроют грозовые дожди и шквалы
13 июля, 2018, 08:23
13 июля в большинстве областей Украины ожидается осложнение погодных условий
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Сегодня днем в стране, кроме восточных и большинства южных областей, ожидаются грозы, а в северных и центральных областях местами шквалы 15-20 м/с.
"В Киевской области до конца суток 13 июля грозы, местами шквалы 15-18 м/с. В городе Киеве до конца суток 13 июля гроза", - отметили в ГСЧС.
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