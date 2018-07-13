Украинцы заняли 4 место в международной олимпиаде по математике. За нами - Британия, Япония и Германия

13 июля, 2018, 16:40

На 59-й всемирной школьной Олимпиаде по математике сборная Украины заняла четвертое общекомандное место

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Шесть украинских старшеклассников получили 4 золотые и 2 серебряные медали на 59 Международной математической олимпиаде, которая проходит 3-14 июня в румынском городе Клуж-Напока. В общем рейтинге украинская команда заняла 4 место из более 100 стран мира, после США, России и Китая.

Отмечается, украинцы опередили Таиланд, Тайвань, Южную Корею, Сингапур и еще более сотни сборных.

"Чтобы вы понимали уровень развития детской математики в стране - Великобритания заняла всего двенадцатое место, Япония - тринадцатое, а скажем сборная Германии стала 31-й. Это уже 26 выступление команды из Украины на этих соревнованиях. Предыдущие годы наша команда ни разу не поднималась выше 6-го места ", - отметил аналитик Антон Павлушко в Facebook.

Олимпиада проходит в два тура. В каждом из них участники решали по три задачи из разных направлений школьной математики - геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.

Команду юных математиков сопровождали: научный руководитель - Богдан Рублев, профессор кафедры вычислительной математики КНУ им.Тараса Шевченко, заместитель руководителя - Андрей Паньков, заведующий сектором в Институте модернизации содержания образования.