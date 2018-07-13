 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинцы заняли 4 место в международной олимпиаде по математике. За нами - Британия, Япония и Германия

На 59-й всемирной школьной Олимпиаде по математике сборная Украины заняла четвертое общекомандное место

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Шесть украинских старшеклассников получили 4 золотые и 2 серебряные медали на 59 Международной математической олимпиаде, которая проходит 3-14 июня в румынском городе Клуж-Напока. В общем рейтинге украинская команда заняла 4 место из более 100 стран мира, после США, России и Китая.

Отмечается, украинцы опередили Таиланд, Тайвань, Южную Корею, Сингапур и еще более сотни сборных.

"Чтобы вы понимали уровень развития детской математики в стране - Великобритания заняла всего двенадцатое место, Япония - тринадцатое, а скажем сборная Германии стала 31-й. Это уже 26 выступление команды из Украины на этих соревнованиях. Предыдущие годы наша команда ни разу не поднималась выше 6-го места ", - отметил аналитик Антон Павлушко в Facebook.

Олимпиада проходит в два тура. В каждом из них участники решали по три задачи из разных направлений школьной математики - геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.

Команду юных математиков сопровождали: научный руководитель - Богдан Рублев, профессор кафедры вычислительной математики КНУ им.Тараса Шевченко, заместитель руководителя - Андрей Паньков, заведующий сектором в Институте модернизации содержания образования.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 июля, 2018 пятница

больше новостей

13 июля, 2018 пятница

12 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать