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Украл бронзовую голову Шевченко и сдал в металлолом: на Львовщине осудили вандала


фото: Zaxid.net
На Львовщине к трем годам ограничения свободы приговорили мужчину, который сдал на металлолом часть памятника Тарасу Шевченко

Об этом сообщает пресс-служба Львовской прокуратуры.

27-летний стриянин 11 февраля этого года похитил медную голову Кобзаря, памятник которому расположен в парке культуры и отдыха в Стрые, и сдал ее на металлолом.

Прокуратура в суде доказала вину вора.

Издание Zaxid.net отмечает, что бронзовый памятник Шевченко в Стрые установили в 1958 году. В декабре 2017 года на скульптуру напали: с нее частично сняли бронзовое покрытие. Правоохранители расследовали инцидент не как вандализм, а как кражу металла.

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