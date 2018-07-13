Украл бронзовую голову Шевченко и сдал в металлолом: на Львовщине осудили вандала

13 июля, 2018, 10:59

На Львовщине к трем годам ограничения свободы приговорили мужчину, который сдал на металлолом часть памятника Тарасу Шевченко

Об этом сообщает пресс-служба Львовской прокуратуры.

27-летний стриянин 11 февраля этого года похитил медную голову Кобзаря, памятник которому расположен в парке культуры и отдыха в Стрые, и сдал ее на металлолом.

Прокуратура в суде доказала вину вора.

Издание Zaxid.net отмечает, что бронзовый памятник Шевченко в Стрые установили в 1958 году. В декабре 2017 года на скульптуру напали: с нее частично сняли бронзовое покрытие. Правоохранители расследовали инцидент не как вандализм, а как кражу металла.