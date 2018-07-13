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Учения See Breeze 2018: украинские нацгвардейцы впервые стали инструкторами для американцев


фото: Facebook
Инструкторы из Нацгвардии во время украинско-американских учений See Breeze 2018 впервые проводят тренинги для военных из других формирований и стран

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Участие в учениях в качестве инструкторов гвардейцев неслучайно. Именно Национальная гвардия Украины первой среди силовых структур внедрила смену систему боевой подготовки и положила на базе Учебного центра в Золочево подготовку инструкторов с учетом опыта полученного в зоне АТО и лучших практик воинских формирований стран-членов НАТО", - говорится в сообщении.

В августе 2016 года состоялся первый выпуск инструкторов. Их готовят по следующим направлениям: тактическая подготовка, огневая подготовка, военная топография, военно-инженерная подготовка, военно-медицинская подготовка, тактико-специальная подготовка. На сегодня Учебный центр подготовил уже 420 инструкторов, которые отвечают за подготовку личного состава Нацгвардии.

На учениях See Breeze 2018 Национальную гвардию Украины представляет взвод воинской части 3039 города Николаева, 6 водолазных специалистов и 6 инструкторов.

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