Ученые создали цветной 3D-рентген
Как говорится в блоге CERN, в основе устройства лежит технология Medipix, разработанная учеными из объединения CERN для отслеживания частиц в Большом адронном коллайдере.
Ученые использовали Medipix как фотокамеру - система фиксирует каждую отдельную частицу, анализирует ее энергию, а затем складывает полученные данные в высокоточное изображение. Излучение, которому пациент подвергается при работе MARS, в несколько раз меньше, чем от обычного рентгена.
Пока MARS выпустил 3D-рентген средних размеров: с его помощью можно сканировать отдельные кости, суставы или сосуды. В будущем компания намерена создать устройство для комплексного сканирования тела.
Сейчас проходит тестирование прибор в отделениях ортопедии и ревматологии нескольких новозеландских больниц. В случае, если устройство будет работать корректно, стартап выпустит его на рынок. В компании отмечают, что продажи 3D-рентгена начнутся не ранее 2019 года.
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