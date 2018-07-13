Ученые создали цветной 3D-рентген

13 июля, 2018, 14:20

Новозеландский стартап MARS Bioimaging создал 3D-рентген, который позволяет получать четкие цветные изображения органов и тканей

Как говорится в блоге CERN, в основе устройства лежит технология Medipix, разработанная учеными из объединения CERN для отслеживания частиц в Большом адронном коллайдере.

Ученые использовали Medipix как фотокамеру - система фиксирует каждую отдельную частицу, анализирует ее энергию, а затем складывает полученные данные в высокоточное изображение. Излучение, которому пациент подвергается при работе MARS, в несколько раз меньше, чем от обычного рентгена.

Пока MARS выпустил 3D-рентген средних размеров: с его помощью можно сканировать отдельные кости, суставы или сосуды. В будущем компания намерена создать устройство для комплексного сканирования тела.

Сейчас проходит тестирование прибор в отделениях ортопедии и ревматологии нескольких новозеландских больниц. В случае, если устройство будет работать корректно, стартап выпустит его на рынок. В компании отмечают, что продажи 3D-рентгена начнутся не ранее 2019 года.