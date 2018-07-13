Трамп заявил, что видит премьером Великобритании Бориса Джонсона

13 июля, 2018, 12:01

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вернется в правительство, поскольку, по мнению американского лидера, Джонсон был бы "прекрасным премьер-министром"

Об этом Трамп заявил во время официального визита в Лондон, передает ВВС.

Дональд Трамп также заявил, что Великобритания, скорее всего, не сможет заключить соглашение о свободной торговле с США в случае "мягкого" выхода страны из ЕС, предложенного действующим премьер-министром Терезой Мэй.

Официальный Лондон пока никак не отреагировал на заявления Трампа.

Тереза Мэй надеялась во время первого официального визита президента США в Лондон обсудить торговое соглашение. По ее словам, Brexit дает шанс на экономический рост как США, так и Великобритании.

Вечером 12 июля супругам Трампов устроили торжественный прием в Бленхеймском дворце в Оксфордшире, однако в разгар ужина с Терезой Мэй поступила новость об интервью, которое президент США дал британскому таблоиду Sun. В интервью Трамп заявил, что черновик договора об отношениях Великобритании с Евросоюзом после Brexit очень отличается от условий соглашения, за которое проголосовали на референдуме.

На вопрос о будущем торговли между странами Трамп ответил, что заключенное соглашение означает, что США скорее будут иметь дело с ЕС, чем с Великобританией, поэтому это соглашение, вероятно, убьет торговый договор с США. Трамп подчеркнул, что советовал Терезе Мэй, как правильно заключать соглашение о Brexit, но она не стала его слушать. Президент США также сказал, что давит на ЕС, поскольку Союз несправедливо вел себя со США в вопросах торговли.

После выхода интервью пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент "очень уважает премьер-министра Терезу Мэй" и "никогда не говорил ничего плохого" о госпоже Мэй.

Ранее британское правительство обнародовало пакет предложений по развитию долгосрочных отношений с ЕС. Однако после достижения чиновниками соглашения по этому плану в резиденции премьер-министра главные сторонники Brexit - глава МИД Борис Джонсон и министр по делам выхода из ЕС Дэвид Дэвис - вышли из состава правительства. Джонсон жестко раскритиковал стратегию премьер-министра, заявив, что "мечты умирают, задушенные никому ненужной осторожностью".

После отставки Джонсона министром иностранных дел Великобритании назначили экс-министра здравоохранения консерватора Джереми Ханта.