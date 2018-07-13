Синоптик рассказала, где в выходные пройдут грозовые дожди
Об этом сообщила в своем блоге синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Осадки пройдут от запада до востока постепенно, вместе с влажным атмосферным фронтом. Южная часть окажется в преимущественно сухой погоде. В начале следующей недели, с 16 июля, кратковременные грозы будут возникать хаотично на западе, севере и в центральной части Украины. Умеренные и даже кое-где сильные ливни вероятны в западных областях. На Харьковщине и Луганщине пройдут отдельные дожди с грозами. Донетчина будет преимущественно в области сухой воздушной массы. На юге также будет преобладать сухая погода с локальными отдельными дневными дождями", - рассказала госпожа Диденко.
Конец недели в Украине будет отмечаться контрастом температуры воздуха: от +20°C на западе до +34°C на востоке и юге.
В начале следующей недели жара в южной части и в восточных областях ослабнет, однако уже с четверга температура воздуха снова повысится. На остальной территории Украины термический режим не претерпит особых изменений.
13 июля в Киеве будет больше дождей, местами пройдут ливни, грозы и усилится ветер. В выходные ситуация будет более спокойной: существенные осадки маловероятны, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+28°C.
На следующей неделе в Киеве будет преобладать неустойчивый характер погоды: локальные периодические дожди, скачки атмосферного давления. Немного снизится температура воздуха до +23+25°C. Во вторник, 17 июля, по предварительным прогнозам, в Киеве ожидается сильный дождь и понижение температуры воздуха.
Со среды, 18 июля, в столице предполагается повышение температуры воздуха - в течение дня она составит +27...+29°C.
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