Сутки в зоне ООС: трое бойцов ВСУ получили ранения, потери оккупантов - 5 человек
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера обстановка на Востоке Украины оставалась контролируемой: российские оккупационные войска 24 раза открывали огонь по позициям украинской армии, 2 из которых - из тяжелого вооружения.
На Попаснянском и Светлодарском направлениях противники били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Троицкого и Новолуганского.
На Донецком направлении населенные пункты Марьинка, Березовое, Авдеевка и Опытное 8 раз накрыли огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Наиболее напряженной ситуация была на Мариупольском направлении, где насчитали 14 обстрелов. Враги вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по подразделениям возле населенных пунктов Водяное, Павлополь, Талаковка, Лебединское и Пищевик.
Более того, впервые за шесть дней оккупанты использовали запрещенные Минскими соглашениями 82-мм минометы, выпустив 14 мин по защитникам Павлополя и Водяного.
"К сожалению, вследствие активных боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены. По уточненным данным разведки, двое оккупантов было уничтожено и трое ранены", - отметили в штабе.
Сегодня противники уже 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донецком и Мариупольском направлениях. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они били возле Марьинки и Талаковки.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве