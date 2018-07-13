Сутки в зоне ООС: трое бойцов ВСУ получили ранения, потери оккупантов - 5 человек

13 июля, 2018, 07:35

За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера обстановка на Востоке Украины оставалась контролируемой: российские оккупационные войска 24 раза открывали огонь по позициям украинской армии, 2 из которых - из тяжелого вооружения.

На Попаснянском и Светлодарском направлениях противники били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Троицкого и Новолуганского.

На Донецком направлении населенные пункты Марьинка, Березовое, Авдеевка и Опытное 8 раз накрыли огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наиболее напряженной ситуация была на Мариупольском направлении, где насчитали 14 обстрелов. Враги вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по подразделениям возле населенных пунктов Водяное, Павлополь, Талаковка, Лебединское и Пищевик.

Более того, впервые за шесть дней оккупанты использовали запрещенные Минскими соглашениями 82-мм минометы, выпустив 14 мин по защитникам Павлополя и Водяного.

"К сожалению, вследствие активных боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены. По уточненным данным разведки, двое оккупантов было уничтожено и трое ранены", - отметили в штабе.

Сегодня противники уже 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донецком и Мариупольском направлениях. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они били возле Марьинки и Талаковки.