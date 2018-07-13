Стало известно, за сколько Blue Origin будет "возить" туристов в космос

13 июля, 2018, 13:00

Стоимость полета на корабле New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса составит $200-300 тыс., в зависимости от класса пассажира

Продажа билетов для космических туристов начнется в 2019 году, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, близких к руководству компании, минимальная стоимость билета составит $200 тыс. Однако даже при цене $300 тыс. запуски принесут компании убыток, считают в космической компании Teal Marco Caceres. Аналитики оценивают затраты на один полет New Shepard в $10 млрд.

В апреле Blue Origin провела испытания своего суборбитального корабля New Shepard. Летательный аппарат успешно провел запуск и посадку корабля, включая приземление для манекена Crew Capsule 2.0, который представляет собой куклу с огромным количеством датчиков.

Корабль поднялся на максимальную для себя высоту - 106 км, где по международным стандартам проходит линия Кармана - после нее начинается космос. Планируется, что именно на эту высоту New Shepard будет поднимать туристов.

В 2017 году основатель сервиса онлайн-торговли Amazon Джефф Безос заявлял, что инвестирует в свою аэрокосмическую компанию Blue Origin $2,5 млрд и уже в 2018 году будут осуществляться 11-минутные полеты на орбиту для туристов.

Между тем стартап Starfighters создает первую коммерческую программу подготовки астронавтов. Она предназначена для космических туристов, которые забронировали себе места на ракетах SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic или любой другой компании, которая обещает отправить всех желающих на орбиту Земли в ближайшем будущем.

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