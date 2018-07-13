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Шансов выжить у Сенцова мало, но в любом случае он останется инвалидом, - врач

Шансов на то, что незаконно арестованный украинский режиссер Олег Сенцов выживет после голодовки в колонии в России, очень мало

Об этом сообщил врач-анестезиолог университетской клиники "Хадасса" Владимир Бродский в сюжете проекта Крым.Реалии. Мужчина работает в одной из крупнейших клиник Израиля.

Сейчас жизнедеятельность организма Сенцова в колонии поддерживают с помощью питательных смесей, которые вводят инъекционно. Однако это опасно, поскольку даже ошибка с дозировкой или слишком быстрый темп капания смесей может привести к внезапной смерти.

"Подъем температуры, несколько часов и это - все. Антибиотиков, которые должны меняться раз в 3-4 дня, у него, конечно, там нет", - говорит Бродский.

По словам Бродского, даже в лучших клиниках, где таким образом поддерживают жизнь пациентов, врачи могут сделать летальную для человека ошибку. А уровень медицины в российской колонии значительно контрастирует с нормальными медицинскими учреждениями, поэтому опасность становится еще больше. Также есть сомнения относительно стерильности в медчасти колонии, которая должна обязательно обеспечиваться.

Даже если Сенцову удастся выйти из колонии и он прекратит голодовку, то останется с инвалидностью.

"Если он останется живым, то Сенцов инвалид на всю дальнейшую жизнь. Это нужно твердо и ясно понимать. Если он останется жив, что очень маловероятно. Я не вижу перспективы для него", - говорит Бродский.

По словам анестезиолога, вывезти Сенцова с севера будет невозможно: дорогу ни самолетом, ни поездом он не переживет.

Сейчас украинский режиссер держит голодовку 61-й день, которую начал 14 мая с требованием освободить 64 украинских политзаключенных. По последнему сообщению сестры Сенцова Натальи Каплан, украинский режиссер истощен, но не прекращает голодовку.

Напомним, появились первые за два года кадры с Сенцовым в колонии в Лабытнанге.

 

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