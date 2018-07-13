СБУ передала музею Часослов XVIIІ ст., который украинец пытался контрабандой провезти в Польшу
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Редкое издание правоохранители изъяли у жителя Тернопольщины, который в апреле 2017 года пытался вывезти его в Польшу для продажи иностранным коллекционерам. Во время пересечения пункта пропуска "Рава-Русская" оперативники изъяли у злоумышленника уникальную старопечатную книгу, которую он спрятал в багажник автомобиля.
Изьятый фолиант был напечатан в 1762 году типографией Троицко-Ильинского монастыря в Чернигове. Книга содержит 324 листа печатного текста и многочисленные гравюры. Кожаная обложка украшена тиснением "Распятие" в круглой орнаментной рамке.
По выводам экспертов, Часослов является редким образцом книгопечатного искусства, поскольку кроме изъятого экземпляра книги специалистам известно о существовании лишь двух других ее экземпляров. Один из них хранится в хранилищах Национальной библиотеки Украины имени.И. Вернадского, а другой - в Москве. Потеря старопечатные книги нанесла бы непоправимый ущерб культурному наследию Украины.
Также сотрудники СБУ передали Тернопольскому областному краеведческому музею раритетный французский гобелен, изъятый правоохранителями при попытке его контрабандного вывоза за границу.
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