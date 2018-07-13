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С начала года 17 тысяч человек стали контрактниками ВСУ

Оперативный резерв Вооруженных сил Украины в настоящее время составляет более 158 тысяч человек

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко, информирует пресс-служба ведомства.

Заместитель министра проинформировал, что в апреле-мае 2018 года был проведен призыв на срочную военную службу, во время которого в ряды ВСУ и другие военные формирования было призвано 15 тысяч 190 человек. С начала 2018 года на военную службу по контракту принято 17 тысяч человек.

По словам Петренко, нарощен оперативный резерв ВСУ, который в настоящее время составляет более 158 тысяч человек, из них около 122 тысяч человек — резерв первой очереди.

"С начала года осуществлена подготовка более 6 тысяч военнообязанных оперативного резерва первой очереди и более 50 тысяч — второй очереди", - отметил Петренко.

В этом контексте заместитель министра рассказал об успешном проведении в конце июня на Гончаровском полигоне в Черниговской области первых учений по территориальной обороне "Северная крепость — 2018".

"Во время этих учений 3 тысячи 700 резервистов второй очереди отрабатывали основные задачи подразделений территориальной обороны", — подчеркнул Петренко.

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