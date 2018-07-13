Руководителя подразделения ГФС Винницкой области поймали на вымогательстве полумиллиона гривен
Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.
"Чистим ГФС-3. Совместно с К СБУ задержали руководителя подразделения ГУ ГФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 0,5 млн грн у бизнесмена", - написал генпрокурор.
В то же время пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган уточнила, что чиновник и директор одной из коммерческих структур требовали от руководителя субъекта хозяйствования реального сектора экономики 0,5 млн грн за непрепятствование деятельности предприятия и решение вопроса о закрытии уголовного производства, что касается деятельности указанного предприятия. Злоумышленники получили часть взятки в сумме $5 тыс. и 48 тыс грн.
Во время обысков были изъяты денежные средства, полученные как взятка, и собраны другие доказательства преступной деятельности.
Подозреваемых задержали, им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение). Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
Несколькими днями ранее Луценко сообщил о задержании с траншем взятки начальника управления аккредитации, контроля и мониторинга Минюста и его заместителя.
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