Руководителя подразделения ГФС Винницкой области поймали на вымогательстве полумиллиона гривен

13 июля, 2018, 15:57

В Винницкой области задержали руководителя подразделения Государственной фискальной службы, который требовал деньги от предпринимателя

Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Чистим ГФС-3. Совместно с К СБУ задержали руководителя подразделения ГУ ГФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 0,5 млн грн у бизнесмена", - написал генпрокурор.

В то же время пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган уточнила, что чиновник и директор одной из коммерческих структур требовали от руководителя субъекта хозяйствования реального сектора экономики 0,5 млн грн за непрепятствование деятельности предприятия и решение вопроса о закрытии уголовного производства, что касается деятельности указанного предприятия. Злоумышленники получили часть взятки в сумме $5 тыс. и 48 тыс грн.

Во время обысков были изъяты денежные средства, полученные как взятка, и собраны другие доказательства преступной деятельности.

Подозреваемых задержали, им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение). Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Несколькими днями ранее Луценко сообщил о задержании с траншем взятки начальника управления аккредитации, контроля и мониторинга Минюста и его заместителя.