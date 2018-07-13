Российских хакеров подозревают в кибератаке на медиакомпании Германии
Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на доклад немецкого Федерального ведомства по охране конституции.
В ведомстве отметили, что кибератаки, вероятно, были осуществлены с целью шпионажа, они произошли в августе 2017 года и июне этого года.
В преступлениях подозревают российских хакеров из группы Sandworm: они использовали атаку направленного фишинга (spear phishing). Действовали злоумышленники так: рассылали по электронной почте письма от имени отправителя, который заслуживает доверие. Внутри e-mail находился пораженный текстовый документ Word.
Когда пользователь открывал документ, то ему рекомендовалось разрешить выполнение макросов. Если человек предоставлял разрешение - хакерам открывался доступ к слежению за сетевой инфраструктурой или даже управлению ею.
Группа хакеров Sandworm действует как минимум с 2013 года. Она известна, среди прочего, кибератаками на предприятия в Украине, в частности в энергетическом секторе.
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