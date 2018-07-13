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Россия должна прекратить насилие в отношении независимой прессы, - Госдеп США

В Госдепартаменте США призвали кремлевскую власть прекратить безнаказанность за нарушение прав человека

Об этом говорится в официальном заявлении официального представителя американского Государственного департамента Хезер Науэрт.

Она отметила, что в США чтят память журналиста "Новой газеты" Натальи Эстемировой и редактора журнала "Форбс" Пола Хлебникова и призывают прекратить безнаказанность за нарушение прав человека в Чечне и других местах России.

"США до сих пор обеспокоены нынешней ситуацией, связанной с насилием и запугиванием тех, кто выражает инакомыслие по всей России, в том числе независимых журналистов, членов политической оппозиции и гражданского общества", - подчеркнула Науэрт.

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