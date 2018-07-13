Россия должна прекратить насилие в отношении независимой прессы, - Госдеп США
13 июля, 2018, 07:51
В Госдепартаменте США призвали кремлевскую власть прекратить безнаказанность за нарушение прав человека
Об этом говорится в официальном заявлении официального представителя американского Государственного департамента Хезер Науэрт.
Она отметила, что в США чтят память журналиста "Новой газеты" Натальи Эстемировой и редактора журнала "Форбс" Пола Хлебникова и призывают прекратить безнаказанность за нарушение прав человека в Чечне и других местах России.
"США до сих пор обеспокоены нынешней ситуацией, связанной с насилием и запугиванием тех, кто выражает инакомыслие по всей России, в том числе независимых журналистов, членов политической оппозиции и гражданского общества", - подчеркнула Науэрт.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве