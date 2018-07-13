Роналду откупится от налоговиков за 15 млн евро
13 июля, 2018, 12:07
Криштиану Роналду согласился заплатить испанской налоговой 15 млн евро, чтобы перейти из "Реала" в "Ювентус"
Об этом сообщает As.
Роналду согласился подписать соглашение с испанским казначейством, по которому заплатит 15 млн евро, которые у него отсудили за неуплату налогов. Ранее португальскому футболисту дали условный срок два года и оштрафовали его на 18,8 млн евро за неуплату налогов. Приговор стал одной из причин перехода Роналду в "Ювентус".
Претензии к Роналду касались незадекларированных доходов, полученных за пределами Испании. В Италии они облагаются налогом по значительно меньшей ставке, максимум которой составляет лишь 100 тыс. евро на год.
- 15 июня Криштиану Роналду приговорили к двум годам условно и назначили ему штраф в 18,8 млн евро за неуплату налогов.
- 10 июля Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" после девяти сезонов в мадридском клубе.
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"Реал" поблагодарил португальца трогательным видео, где собрал лучшие моменты карьеры Роналду в Мадриде.
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