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Роналду откупится от налоговиков за 15 млн евро


фото: As
Криштиану Роналду согласился заплатить испанской налоговой 15 млн евро, чтобы перейти из "Реала" в "Ювентус"

Об этом сообщает As.

Роналду согласился подписать соглашение с испанским казначейством, по которому заплатит 15 млн евро, которые у него отсудили за неуплату налогов. Ранее португальскому футболисту дали условный срок два года и оштрафовали его на 18,8 млн евро за неуплату налогов. Приговор стал одной из причин перехода Роналду в "Ювентус".

Претензии к Роналду касались незадекларированных доходов, полученных за пределами Испании. В Италии они облагаются налогом по значительно меньшей ставке, максимум которой составляет лишь 100 тыс. евро на год.

 

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