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Ребров объяснил, почему Ярмоленко пойдет на пользу смена клуба


фото: fcdynamo.kiev.ua
Экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров считает, что Андрею Ярмоленко пойдет на пользу переход из "Боруссии" в "Вест Хэм"

Об этом сообщает Sport.ua.

"Если бы у меня Андрей спросил, стоит ли ему переходить в "Вест Хэм", я бы не раздумывая, сказал - да. Не только потому, что я сам играл в этом клубе. Сейчас "Вест Хэм" - очень серьезный проект. У них отличный стадион, болельщики, и перед клубом ставят самые высокие задачи. Это та команда, которая нужна ему на данный момент. И самое главное - тренер лондонцев Мануэль Пеллегрини очень хотел подписать Андрея и верит в него", - сказал Ребров.

  • Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко перешел из "Боруссии" в "Вест Хэм" 11 июля.
  • Сергей Ребров играл за "Вест Хэм" в сезоне 2004/05, когда его арендовал "молотобойцам" другой лондонский клуб - "Тоттенхэм".

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