"Зелье" в гараже: полицейский устроил лабораторию по изготовлению амфетамина

13 июля, 2018, 15:30

В Николаеве лейтенант полиции вместе с двумя местными жителями организовал лабораторию по производству амфетамина

Об этом сообщает Прокуратура Николаевской области.

12 июля сотрудники Нацполиции прекратили деятельность преступной группы, которая занималась незаконным производством, изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой и сбытом амфетамина на территории города Николаева.

Организатором преступной группы оказался 26-летний оперуполномоченный сектора уголовного розыска одного из отделов полиции Николаева, лейтенант полиции. Он привлек к преступной деятельности двух местных жителей в возрасте 28 и 35 лет.

Нарколабораторию злоумышленники организовали в гараже, расположенном в одном из районов Николаева, где производили "зелье", а затем сбывали местным жителям.

Правоохранителями задокументировано 10 эпизодов их преступной деятельности. Было проведено 7 обысков, во время которых изъяли около 50 грамм вещества, денежные средства добытые преступным путем, банковские карты для расчетов, мобильные телефоны, черновые записи, ингредиенты и оборудование для изготовления амфетамина.

Установлено, что розничная цена амфетамина составляет 500 грн за грамм. Всех членов организованной преступной группы задержали.