"Зелье" в гараже: полицейский устроил лабораторию по изготовлению амфетамина
Об этом сообщает Прокуратура Николаевской области.
12 июля сотрудники Нацполиции прекратили деятельность преступной группы, которая занималась незаконным производством, изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой и сбытом амфетамина на территории города Николаева.
Организатором преступной группы оказался 26-летний оперуполномоченный сектора уголовного розыска одного из отделов полиции Николаева, лейтенант полиции. Он привлек к преступной деятельности двух местных жителей в возрасте 28 и 35 лет.
Нарколабораторию злоумышленники организовали в гараже, расположенном в одном из районов Николаева, где производили "зелье", а затем сбывали местным жителям.
Правоохранителями задокументировано 10 эпизодов их преступной деятельности. Было проведено 7 обысков, во время которых изъяли около 50 грамм вещества, денежные средства добытые преступным путем, банковские карты для расчетов, мобильные телефоны, черновые записи, ингредиенты и оборудование для изготовления амфетамина.
Установлено, что розничная цена амфетамина составляет 500 грн за грамм. Всех членов организованной преступной группы задержали.
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