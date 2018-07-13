"Позвоните копам": американка написала записку ветеринару, чтобы спастись от парня-насильника
Об этом пишет CBS News.
28-летняя американка попала в плен к собственному парню. 29-летний мужчина держал ее дома два дня подряд и бил. Парень даже угрожал убить ее.
Девушка убедила парня, что ей нужно уйти с собакой к ветеринару. Сначала он колебался, но потом согласился. Правда, человек пошел вместе с ней.
Когда девушка пришла в больницу, она передала ветеринару записку:
"Позвоните копам. Мой парень угрожает мне. У него есть пистолет. Пожалуйста, не дайте ему знать".
Врач передал записку полиции. Следователи сообщили, что нашли два отверстия от пуль в том месте коридоре дома, где происходило предполагаемое насилие. А на приеме у ветеринара Флойд якобы указал на заряженный пистолет и пригрозил убить девушку и ее семью.
Мужчине предъявлено обвинение о нападении с применением огнестрельного оружия, незаконном лишении свободы, владении огнестрельным оружием ранее осужденным преступником и хранении боеприпасов.
Пострадавшую доставили в больницу с травмой головы, гематомой под глазом и ушибом руки.
- Напомним, в штате Монтана 19-летняя американка Саманта Мирс пришла к своему бывшему парню и, угрожая ему мачете, принудила к сексу
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