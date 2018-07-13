"Порошок" на $34 тысячи: в Киеве задержали торговца кокаином

13 июля, 2018, 12:34

В Киеве местная прокуратура №7 и работники СБУ задержали на горячем торговца кокаином и покупателя

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По результатам обыска, проведенного по месту жительства наркоторговца, правоохранители изъяли почти 200 г кокаина и около 200 таблеток наркотического средства МДМА.

По приблизительным подсчетам, стоимость изъятого кокаина на черном рынке составляет около $34 тысяч.

В настоящее время оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Местная прокуратура в Подольский районный суд Киева подала ходатайство о назначении экспертизы по изъятым веществам. После получения заключения эксперта будет решен вопрос сообщения задержанным лицам о подозрении по ст. 307 и 309 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.