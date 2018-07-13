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"Крымского диверсанта" Панова приговорили к 8 годам колонии

Так называемый Верховный суд Крыма огласил приговор украинцу Евгению Панову, приговорив его к 8 годам колонии строгого режима

Об этом сообщает "Громадское радио".

Панова признали виновным по всем инкриминируемым ему обвинениям, а именно: ст. 281 УК РФ (Подготовка диверсии), ст. 222 часть 3 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), ст. 226.1 часть 3 УК РФ (Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения).

"По совокупности статей путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - подчеркнул "судья" Андрей Палий.

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Ранее стало известно, что российские силовики истязали Панова в течение 6 дней с особой жестокостью.

В частности, его били железной трубой в область почек, головы, спины, рук и ног, затягивали наручники сзади до онемения рук, затем подвешивали за наручники. Также следователи ФСБ России применили к нему пытки электротоком.

  • Напомним, 10 августа 2016 года ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Крыму "украинских диверсантов" Евгения Панова и Андрея Захтея. Их обвинили в подготовке терактов и отправили в московский СИЗО Лефортово, откуда через некоторое время вернули в Крым.
  • Андрей Захтей впоследствии подписал досудебное соглашение с российским следствием. Одним из условий соглашения был отказ Захтея от адвоката. Евгений Панов вину не признает и от сделки со следствием отказывается.
  • 7 февраля 2018 года российский суд в оккупированном Крыму продлил аресты фигурантов дел "украинских диверсантов" Евгению Панову, Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.
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