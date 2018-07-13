"Челси" погнал Конте с должности главного тренера

13 июля, 2018, 14:08

Английский футбольный клуб "Челси" уволил итальянца Антонио Конте с должности главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт "Челси".

За время пребывания Антонио в клубе команда в шестой раз стала чемпионом и в восьмой раз завоевала Кубок Англии. В ходе победного сезона "синие" установили рекорд в 30 побед в 38 матчах АПЛ, а также одержали рекордные для клуба 13 побед подряд. Мы желаем Антонио всяческих успехов в его дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.

48-летний Антонио Конте тренировал "Челси" с 2016 года. В прошлом сезоне лондонцы заняли под его руководством пятое место в чемпионате Англии и не попали в Лигу чемпионов.

Также специалист возглавлял "Сиену", "Ареццо", "Бари", "Аталанту", "Ювентус" и сборную Италии.