"Челси" погнал Конте с должности главного тренера
13 июля, 2018, 14:08
Английский футбольный клуб "Челси" уволил итальянца Антонио Конте с должности главного тренера
Об этом сообщает официальный сайт "Челси".
За время пребывания Антонио в клубе команда в шестой раз стала чемпионом и в восьмой раз завоевала Кубок Англии. В ходе победного сезона "синие" установили рекорд в 30 побед в 38 матчах АПЛ, а также одержали рекордные для клуба 13 побед подряд. Мы желаем Антонио всяческих успехов в его дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.
48-летний Антонио Конте тренировал "Челси" с 2016 года. В прошлом сезоне лондонцы заняли под его руководством пятое место в чемпионате Англии и не попали в Лигу чемпионов.
Также специалист возглавлял "Сиену", "Ареццо", "Бари", "Аталанту", "Ювентус" и сборную Италии.
- Ожидается, что новым главным тренером "Челси" станет другой итальянец - Маурицио Сарри, который работал в "Наполи". В лондонский клуб уже перешел один из лидеров неаполитанцев - Жоржиньо.
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