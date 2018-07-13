Пилот курил вейп на борту и отключил кондиционер. Из-за этого самолет начал аварийный спуск

13 июля, 2018, 14:59

Второй пилот рейса Гонконг-Далянь прятался, чтобы покурить вейп на борту и случайно отключил кондиционер. Из-за этого самолет начал снижать высоту

Об этом пишет BBC.

Пилот авиакомпании AirChina попытался скрыть курение электронной сигареты. Когда он прятался, случайно отключил кондиционер. В результате упал уровень кислорода в самолете. В салоне выпали кислородные маски, а пилотам пришлось начать аварийное снижение.

Самолет опустился более чем на 6,5 километров. Снижение произошло примерно за 10 минут. После этого авиакомпания отменила некоторые рейсы.

Когда пилоты заметили, что отключен кондиционер, они включили его и снова набрали необходимую высоту.

Власти уточняют подробности инцидента. Они запросили данные о полете и записи из кабин, чтобы установить точную причину. В авиакомпании заявили: если будет доказана их вина, то к пилотам "не проявят толерантности".