Пилот курил вейп на борту и отключил кондиционер. Из-за этого самолет начал аварийный спуск
Об этом пишет BBC.
Пилот авиакомпании AirChina попытался скрыть курение электронной сигареты. Когда он прятался, случайно отключил кондиционер. В результате упал уровень кислорода в самолете. В салоне выпали кислородные маски, а пилотам пришлось начать аварийное снижение.
Самолет опустился более чем на 6,5 километров. Снижение произошло примерно за 10 минут. После этого авиакомпания отменила некоторые рейсы.
Когда пилоты заметили, что отключен кондиционер, они включили его и снова набрали необходимую высоту.
Власти уточняют подробности инцидента. Они запросили данные о полете и записи из кабин, чтобы установить точную причину. В авиакомпании заявили: если будет доказана их вина, то к пилотам "не проявят толерантности".
- Напомним, из-за жары и повышенной влажности в Австралии, неподалеку от города Тарзан асфальт расплавился - он стал вязким и намотался на колеса нескольких автомобилей.
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