Промоутер назвал вероятных соперников Ломаченко

13 июля, 2018, 09:06

Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко назвал имена его следующих соперников

Об этом сообщает Los Angeles Times.

По словам промоутера украинского боксера Боба Арума, украинец проведет следующий поединок против знаменитого филиппинского боксера Мэнни Пакьяо или победителя поединка за титул чемпиона мира WBO между мексиканцем Раймундо Бельтраном и пуэрториканцем Хосе Педрасой.

"Похоже, уже никто не сомневается, что Ломаченко вернется в ринг в ноябре или декабре. Соперником украинца будет либо Мэнни Пакьяо, либо победитель боя между Раймундо Бельтраном и Хосе Педрасой", - сказал Арум.