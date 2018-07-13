Повышение стоимости проезда в Киеве: в метро рассказали, как сэкономить

13 июля, 2018, 14:27

В "Киевском метрополитене" посоветовали пополнить бесконтактные карточки до повышения стоимости проезда

Об этом сообщила пресс-секретарь "Киевского метрополитена" Наталья Макогон в Facebook.

"Сегодня при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 4,5 грн, завтра - 6,5 грн. Включайте калькуляторы, считайте свою экономию денег и времени. Карты можно приобрести и пополнить во всех кассах",- отметила Макогон.

Между тем на странице в Facebook пресс-служба "Киевского метрополитена" рассказала о переходном периоде на новый тариф. Во-первых, записаны поездки на бесконтактные карты метро или метропас остаются действительными. Метропас можно пополнить на автоматизированной станции "Кловская", бесконтактные карты метро - на любой станции.

"До конца июля - все приобретенные месячные проездные билеты остаются действительными. Также до конца июля вы можете использовать синий жетон обменяв его без доплаты", - говорится в сообщении.

Один жетон обменивается в любой кассе, два и более в сервисных центрах на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" с 8 до 19 без выходных.

"До конца августа - вы можете обменять синие жетоны пропорционально или с доплатой в сервисных центрах на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи”, “Политехнический институт", "Дарница" с 8 до 19 без выходных”, - добавляет пресс-служба.

С 1 сентября 2018 года ранее приобретенные жетоны (синие) обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.