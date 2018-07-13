Повышение стоимости проезда в Киеве: в метро рассказали, как сэкономить
Об этом сообщила пресс-секретарь "Киевского метрополитена" Наталья Макогон в Facebook.
"Сегодня при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 4,5 грн, завтра - 6,5 грн. Включайте калькуляторы, считайте свою экономию денег и времени. Карты можно приобрести и пополнить во всех кассах",- отметила Макогон.
Между тем на странице в Facebook пресс-служба "Киевского метрополитена" рассказала о переходном периоде на новый тариф. Во-первых, записаны поездки на бесконтактные карты метро или метропас остаются действительными. Метропас можно пополнить на автоматизированной станции "Кловская", бесконтактные карты метро - на любой станции.
"До конца июля - все приобретенные месячные проездные билеты остаются действительными. Также до конца июля вы можете использовать синий жетон обменяв его без доплаты", - говорится в сообщении.
Один жетон обменивается в любой кассе, два и более в сервисных центрах на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" с 8 до 19 без выходных.
"До конца августа - вы можете обменять синие жетоны пропорционально или с доплатой в сервисных центрах на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи”, “Политехнический институт", "Дарница" с 8 до 19 без выходных”, - добавляет пресс-служба.
С 1 сентября 2018 года ранее приобретенные жетоны (синие) обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.
- Напомним, проезд подорожает не только в метро, но и в наземных видах транспорта.
- После повышения цены на проезд в киевском метро будут введены новые виды проездных.
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В киевском метро с 14 июля из-за подорожания стоимости проезда синие жетоны заменят на зеленые.
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