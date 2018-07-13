Первая в мире: Ирландия планирует отказаться от инвестиций в добычу топлива

13 июля, 2018, 20:53

Ирландия станет первой в мире страной, которая остановит государственные инвестиции в ископаемое топливо

Об этом сообщает NPR.

Законодатели нижней палаты Парламента приняли законопроект, который требует от национального фонда лишиться инвестиций в добычу и продажу угля, нефти, газа и торфа.

Ожидается, что за документ быстро проголосуют депутаты верхней палаты и он вступит в силу до конца года.

Новое законодательство имеет целью закрепить обязательства Ирландии по Парижскому климатическому соглашению.

"Давайте покажем ирландскому сообществу и международному сообществу, что мы готовы мыслить и действовать за пределами краткосрочных интересов и воспользуемся возможностью, которая стоит перед нами, чтобы действительно что-то изменить", - заявил политик Томас Прингл.