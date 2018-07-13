Парубий закрыл 8-ю сессию Рады, нардепы ушли на каникулы до осени

13 июля, 2018, 12:29

Глава Верховной Рады Украины 8-го созыва Андрей Парубий закрыл 8-ю сессию работы народных депутатов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время последнего заседания парламент принял в первом чтении законопроекты "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

Кроме того, Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" по поводу надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли".

Андрей Парубий подвел итоги 8-й сессии парламента и после исполнения государственного гимна Украины объявил сессию закрытой.

Следующая 9-я сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва начнется 4 сентября 2018 года.