Парубий закрыл 8-ю сессию Рады, нардепы ушли на каникулы до осени
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во время последнего заседания парламент принял в первом чтении законопроекты "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".
Кроме того, Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" по поводу надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли".
Андрей Парубий подвел итоги 8-й сессии парламента и после исполнения государственного гимна Украины объявил сессию закрытой.
Следующая 9-я сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва начнется 4 сентября 2018 года.
Читайте также
-
14 июня, 2018 Цена кремлевской агрессии: как вернуть награбленное
-
-
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
Читайте также
-
-
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету