Омелян назвал ущерб, нанесенный Украине из-за Керченского моста

13 июля, 2018, 08:16

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в этом году Украина потеряла уже по меньшей мере полмиллиарда гривень из-за Керченского моста

Об этом сообщает Радио Свобода.

"По самым скромным подсчетам, в этом году мы потеряли уже полмиллиарда гривень. Это прямые потери из-за снижения параметров судов для перевалки в портах Мариуполя и Бердянска, но этих потерь, безусловно, гораздо больше, если посчитать социально-экономический эффект, потери самих судовладельцев, бизнеса. Я думаю, что это на миллиарды, и, возможно, даже не гривень", - сказал Омелян.

По словам министра, сейчас больше всего вреда наносит то, что мост ограничивает проходимость судов. Это, отметил Омелян, снижает экономическую привлекательность Мариупольского и Бердянского портов. Кроме того, добавил министр, есть угроза закрытия прохода Керченским проливом, как это было во время строительства моста.

Также строительство моста повлекло за собой экологическое загрязнение значительной части Украины и нанесло вред полуострову Тузле.

По информации специалистов Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовских морей, при необходимости укрепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.