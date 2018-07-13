Наркотиков на 2,5 млн грн: полицейские задержали преступников та изъяли товар

13 июля, 2018, 11:39

Киевские правоохранители задержали пятерых участников преступной группы, которые занимались продажей наркотических средств

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Наркотики злоумышленники привозили в столицу из Черкасской области.

В рамках расследования уголовного производства, установили, что 63-летний житель Черкасской области вместе с женой организовали группу, которая сбывала опий.

Правоохранители имеют подтверждения о трех киевлянах, которые были соучастниками супружеской пары. Организаторы оставляли товар в тайниках на границе Киевской и Черкасской областей, а после получения денег на банковские счета сообщали место нахождения закладки. И уже киевские участники группировки сбывали ацетилированный опий.

Как сообщили в полиции, после проведения 5 оперативных закупок, работники подразделения с привлечением спецназовцев, кинологов и других служб провели одновременное задержание членов преступной группы в Киеве и Черкасской области.

Во время обысков дома у злоумышленников полицейские изъяли около 2,5 литра концентрата опия, свыше 100 кубов опия ацетилированного и 200 патронов различного калибра, большое количество телефонных и банковских карточек и другие доказательства преступной деятельности наркогруппировки.

По ценам "черного рынка", розничная стоимость всех изъятых наркотиков может достигать свыше 2,5 миллиона гривень.

"Пять членов преступной группировки – трех мужчин и двух женщин – задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Организаторов арестовали с правом внесения залога, а трем другим наркодельцам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста ", - отметил начальник отдела УПН ГУНП в г. Киеве Денис Лаворько.

Всем фигурантам объявлены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.