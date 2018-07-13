Нацсовет выиграла апелляцию NewsOne по поводу фейковых слушаний в Конгрессе

13 июля, 2018, 13:47

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выиграла апелляцию у телеканала NewsOne по предупреждению за фейковые "слушания в Конгрессе США"

Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

"Имеем первый кейс по "фейкньюс". Национальный совет доказал в суде, что сюжет телеканала NewsOne о заседании Комитета по финансовым вопросам Конгресса США о коррупции в Нацбанке Украины, который транслировался в эфире 26 сентября, был фейковым”, - говорится в сообщении Костинского.

21 декабря 2017 года телеканал NewsOne получил предупреждение Нацсовета за распространение необъективной информации, а именно - фейкового сообщения о якобы слушании комитета по финансовым вопросам Конгресса США о коррупции в Национальном банке Украины.

В своем решении Нацсовет ссылался на заключение Независимого медийного совета о нарушении стандартов точности, достоверности и сбалансированности подачи информации, отраженных в законе "О телевидении и радиовещании", а также в редакционном уставе телеканала.

Напомним, в октябре 2017 года в украинских СМИ появилась информация о том, что Сергей Тарута организовал "фальшивые слушания в Конгрессе", посвященные коррупции в Национальном банке Украины.

Американский ресурс The Weekly Standard опубликовал статью, посвященную этому мероприятию под названием "Мать всех фальшивых новостей. Как помещение без окон в подвале Капитолия было обустроено так, чтобы выглядеть как фальшивое слушание в Конгрессе".

В статье сообщалось, что никаких слушаний в Конгрессе, посвященных коррупции в НБУ, не было. Как пишет ресурс, организаторы мероприятия, "группа теневых лоббистов", сняла в подвале Капитолия помещение, к тому же арендовал его молодой конгрессмен Рон Эстес на просьбу политического лоббиста Конни Мэка. Сам Эстес, как написали позже в американских СМИ, не знал, какого типа мероприятие будет проведено в этом помещении, и сам не присутствовал на нем - как и любой другой член Конгресса. Помимо Таруты, на мероприятии присутствовал бывший сотрудник НБУ Александр Завадетский и бывший директор ЦРУ в администрации президента Клинтона Джеймс Вулси.

Гостям мероприятия раздавали брошюры с фактами о деятельности НБУ и его главы Валерии Гонтаревой - ресурс voxukraine.org проанализировал брошюру и назвал текст "манипулятивным".