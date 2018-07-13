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На Сумщине разбился самолет, пилот погиб

В пятницу, 13 июля, в Роменском районе Сумской области разбился одноместный самолет

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Авария произошла вблизи автодороги до села Николаевка. Сообщение об этом поступило в полицию в 10:28. В результате аварии пилот самолета погиб на месте от полученных травм.

Предварительно установлено, что самолет обрабатывал поля кукурузы. Открыто уголовное производство по ст. 281 ч.3 "Нарушение правил воздушных полетов".

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