На Сумщине разбился самолет, пилот погиб
13 июля, 2018, 17:20
В пятницу, 13 июля, в Роменском районе Сумской области разбился одноместный самолет
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Авария произошла вблизи автодороги до села Николаевка. Сообщение об этом поступило в полицию в 10:28. В результате аварии пилот самолета погиб на месте от полученных травм.
Предварительно установлено, что самолет обрабатывал поля кукурузы. Открыто уголовное производство по ст. 281 ч.3 "Нарушение правил воздушных полетов".
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