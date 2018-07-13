На орбите Земли насчитали 7,2 тыс. тонн космического мусора. Чем это грозит

13 июля, 2018, 17:55

На орбите Земли в июне находилось 7,2 тыс. тонн рукотворного космического мусора - отработанных ступеней ракет, обломков старых спутников и других объектов

При этом масса всех активных спутников составляет 2 тыс. тонн, подсчитал астроном из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл.

Updated my calculation of space junk: there are 2000 tonnes of active spacecraft and 7200 tonnes of space junk in Earth orbit as of early July. Of the junk, 3200 tonnes is US, 1700 t Russian, 900 t European, 450 t Chinese, 950t other — Jonathan McDowell (@planet4589) 13 июля 2018 г.

Сильнее всего загрязняет орбиту Земли США - на страну приходится около 3,2 тыс. тонн обломков спутников и ракет. На втором месте Россия и СССР (1,7 тыс. тонн), на третьем - Европа и Китай (900 и 450 тонн соответственно).

На сегодняшний день на орбите Земли находятся более 175 млн объектов космического мусора диаметром более 1 см, которые движутся со скоростью более 28 тыс. км / ч. Из них 18 тыс. объектов - рукотворные, другие имеют космическое происхождение.

О местоположении большинства объектов ученым ничего неизвестно. При этом космический мусор - реальная угроза: при соприкосновении нескольких крупных объектов запустится цепная реакция, которая может уничтожить все спутники на орбите.

Сейчас над проблемой же работают несколько организаций.

Компания SpaceX запустила на Международную космическую станцию ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который доставил космонавтам прототип аппарата RemoveDEBRIS для сбора космического мусора.

SpaceX will launch CRS-14 today with RemoveDEBRIS to clear space junk https://t.co/Fe0qsRDRfC pic.twitter.com/mmdBhC2viJ — The TeCake (@TheTeCake) 2 апреля 2018 г.

100-килограммовый прототип аппарата RemoveDEBRIS ловит мусор специальной сетью и гарпуном.

Китайские ученые провели многократные компьютерные симуляции работы космического лазера, который должен расщепить крупные куски космического мусора на более маленькие.

Если закрепить его на спутнике, он будет излучать короткие вспышки ближнего инфракрасного диапазона, 20 вспышек в секунду в течение нескольких минут. Этого должно быть достаточно для того, чтобы разрушить крупные обломки космических аппаратов и другого мусора, скопившегося на орбите.

При этом на сегодняшний день это просто теория, разработки для строительства лазера на спутнике даже не ведутся.

А вот сингапурский стартап Astroscale уже в 2019 испытает первые спутники для "космоловли" на околоземной орбите. Спутники с помощью магнита будут притягивать к себе космический мусор, а затем сгорят в атмосфере.

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