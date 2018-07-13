 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На орбите Земли насчитали 7,2 тыс. тонн космического мусора. Чем это грозит

На орбите Земли в июне находилось 7,2 тыс. тонн рукотворного космического мусора - отработанных ступеней ракет, обломков старых спутников и других объектов

При этом масса всех активных спутников составляет 2 тыс. тонн, подсчитал астроном из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл.

Сильнее всего загрязняет орбиту Земли США - на страну приходится около 3,2 тыс. тонн обломков спутников и ракет. На втором месте Россия и СССР (1,7 тыс. тонн), на третьем - Европа и Китай (900 и 450 тонн соответственно).

На сегодняшний день на орбите Земли находятся более 175 млн объектов космического мусора диаметром более 1 см, которые движутся со скоростью более 28 тыс. км / ч. Из них 18 тыс. объектов - рукотворные, другие имеют космическое происхождение.

О местоположении большинства объектов ученым ничего неизвестно. При этом космический мусор - реальная угроза: при соприкосновении нескольких крупных объектов запустится цепная реакция, которая может уничтожить все спутники на орбите.

Сейчас над проблемой же работают несколько организаций.

Компания SpaceX запустила на Международную космическую станцию ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который доставил космонавтам прототип аппарата RemoveDEBRIS для сбора космического мусора.

100-килограммовый прототип аппарата RemoveDEBRIS ловит мусор специальной сетью и гарпуном.

Китайские ученые провели многократные компьютерные симуляции работы космического лазера, который должен расщепить крупные куски космического мусора на более маленькие.

Если закрепить его на спутнике, он будет излучать короткие вспышки ближнего инфракрасного диапазона, 20 вспышек в секунду в течение нескольких минут. Этого должно быть достаточно для того, чтобы разрушить крупные обломки космических аппаратов и другого мусора, скопившегося на орбите.

При этом на сегодняшний день это просто теория, разработки для строительства лазера на спутнике даже не ведутся.

А вот сингапурский стартап Astroscale уже в 2019 испытает первые спутники для "космоловли" на околоземной орбите. Спутники с помощью магнита будут притягивать к себе космический мусор, а затем сгорят в атмосфере.

Читайте также: Найти 20 тысяч экзопланет за 2 года. Все, что стоит знать о новом телескопе от NASA

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 июля, 2018 пятница

больше новостей

13 июля, 2018 пятница

12 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать