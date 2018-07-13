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На Львовщине работница банка украла 4 млн грн клиентов

На Львовщине руководитель отделения одного из банков присвоила более 4 миллионов гривень клиентов

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Правоохранители установили, что в течение 2017 года 51-летняя сотрудница банка получила от клиентов деньги для внесения на счет и заключения договоров банковского вклада.

Когда клиенты обратились в кассу банка, выяснилось что не открыт ни один счет. Деньги на срочные вклады не поступили, потому что женщина не внесла их в кассу банка, а присвоила.

Установлено незаконное завладение деньгами клиентов банка в долларах США и евро, что согласно курсу НБУ на момент совершения преступлений составило более 4 млн грн.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере), ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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