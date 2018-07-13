На Львовщине микроавтобус столкнулся с автомобилем, двое погибших
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Сообщение о происшествии поступило в милицию 13 июля, примерно в 15:00. На автомобильной дороге между населенными пунктами Лапаевка и Оброшино, что в Пустомытовском районе, столкнулись микроавтобус "Форд Транзит" и легковой автомобиль "Мазда".
В результате столкновения четыре человека, находившихся в "Мазде", получили травмы. Двое из них получили повреждения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте. Также пострадал водитель микроавтобуса.
На данный момент все пострадавшие госпитализированы, их диагнозы уточняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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