На Львовщине микроавтобус столкнулся с автомобилем, двое погибших

13 июля, 2018, 17:00

В результате ДТП во Львовской области погибли два человека, столкнулись микроавтобус "Форд Транзит" и легковой автомобиль "Мазда"

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Сообщение о происшествии поступило в милицию 13 июля, примерно в 15:00. На автомобильной дороге между населенными пунктами Лапаевка и Оброшино, что в Пустомытовском районе, столкнулись микроавтобус "Форд Транзит" и легковой автомобиль "Мазда".

В результате столкновения четыре человека, находившихся в "Мазде", получили травмы. Двое из них получили повреждения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте. Также пострадал водитель микроавтобуса.

На данный момент все пострадавшие госпитализированы, их диагнозы уточняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.