На электрокары ежедневно пересаживаются по 20 украинцев, - Омелян
13 июля, 2018, 16:10
По данным министерства инфраструктуры, за январь-июнь 2018 года украинцы приобрели более 3,5 тысячи электрокаров
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.
Известно, что весь 2017 год в Украине было приобретено 2532 электромобилей. Между тем только за январь-июнь 2018 года украинцы купили 3569 транспортных средств с электрическим приводом.
В комментариях к записи пользователи указывают, что в Украине до сих пор остается проблема с инфраструктурой, а именно станциями зарядки.
"В Украине уже более нескольких тысяч чарджеров. С этого года начнется строительство суперчарджеров", - заверил министр.
- Ассоциация автопроизводителей Украины отмечает, что в сравнении с первым полугодием 2017 года спрос на электромобили вырос в полтора раза.
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