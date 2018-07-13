На электрокары ежедневно пересаживаются по 20 украинцев, - Омелян

13 июля, 2018, 16:10

По данным министерства инфраструктуры, за январь-июнь 2018 года украинцы приобрели более 3,5 тысячи электрокаров

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

Известно, что весь 2017 год в Украине было приобретено 2532 электромобилей. Между тем только за январь-июнь 2018 года украинцы купили 3569 транспортных средств с электрическим приводом.

В комментариях к записи пользователи указывают, что в Украине до сих пор остается проблема с инфраструктурой, а именно станциями зарядки.

"В Украине уже более нескольких тысяч чарджеров. С этого года начнется строительство суперчарджеров", - заверил министр.