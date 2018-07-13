 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На электрокары ежедневно пересаживаются по 20 украинцев, - Омелян

По данным министерства инфраструктуры, за январь-июнь 2018 года украинцы приобрели более 3,5 тысячи электрокаров

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

Известно, что весь 2017 год в Украине было приобретено 2532 электромобилей. Между тем только за январь-июнь 2018 года украинцы купили 3569 транспортных средств с электрическим приводом.

В комментариях к записи пользователи указывают, что в Украине до сих пор остается проблема с инфраструктурой, а именно станциями зарядки.

"В Украине уже более нескольких тысяч чарджеров. С этого года начнется строительство суперчарджеров", - заверил министр.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 июля, 2018 пятница

больше новостей

13 июля, 2018 пятница

12 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать