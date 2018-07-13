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На Донетчине задержали четырех наемников оккупантов

12 июля неподалеку от Мариуполя и села Валерьяновки Волновахского района военнослужащие Нацгвардии совместно с Нацполіцією из состава Объединенных сил задержали 4 граждан, которые по базе данных полиции подозреваются в сотрудничестве с т.н. "ДНР"

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Всех четверых злоумышленников доставили в ближайший участок полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Информация по данному факту была внесена в журнал единого учета правонарушений.

  • Напомним, в начале июля правоохранители задержали жителя Горловки, который имел связи с боевиками оккупационной администрации России в Донецкой области
 
 
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