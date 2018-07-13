На Донбассе ранен один украинский военный
13 июля, 2018, 19:40
13 июля с 7 утра до 18 часов вечера российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Один раз противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
В течение дня враг открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Кряковка, Крымское, что на Луганском направлении, Марьинка, Опытное, Каменка, что на Донецком направлении, Талаковка, Водяное, Гнутове, Широкине, что на Мариупольском направлении. Наряду с этим, защитников Водяного враг обстрелял из 120-мм миномета.
Вследствие активных боевых действий российских оккупантов один украинский военный получил ранения.
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