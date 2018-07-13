 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Донбассе ранен один украинский военный

13 июля с 7 утра до 18 часов вечера российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Один раз противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В течение дня враг открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Кряковка, Крымское, что на Луганском направлении, Марьинка, Опытное, Каменка, что на Донецком направлении, Талаковка, Водяное, Гнутове, Широкине, что на Мариупольском направлении. Наряду с этим, защитников Водяного враг обстрелял из 120-мм миномета.

Вследствие активных боевых действий российских оккупантов один украинский военный получил ранения.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 июля, 2018 пятница

больше новостей

13 июля, 2018 пятница

12 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать