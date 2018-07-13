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На американском шоу талантов спел собака и покорил жюри


фото: скріншот з відео виступу
На американском шоу America's Got Talent спел ретривер по имени Оскар

Фрагмент шоу опубликовали на YouTube-канале шоу.

Хозяйка пса Пэм играла на пианино, а собака подвывала песню.

Жюри очень удивилось таким способностям собаки и сказало, что их талант-шоу такого не хватало долгие годы. Оскар и его хозяйка прошли в следующий этап.

По мнению главного судьи, Пэм нужно научиться лучше играть на музыкальном инструменте.

Хозяйка также отмечает, что талант любимца открылся совсем неожиданно, когда она играла в гостиной на фортепиано и Оскар начал "петь".

 

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