На американском шоу талантов спел собака и покорил жюри
13 июля, 2018, 14:30
На американском шоу America's Got Talent спел ретривер по имени Оскар
Фрагмент шоу опубликовали на YouTube-канале шоу.
Хозяйка пса Пэм играла на пианино, а собака подвывала песню.
Жюри очень удивилось таким способностям собаки и сказало, что их талант-шоу такого не хватало долгие годы. Оскар и его хозяйка прошли в следующий этап.
По мнению главного судьи, Пэм нужно научиться лучше играть на музыкальном инструменте.
Хозяйка также отмечает, что талант любимца открылся совсем неожиданно, когда она играла в гостиной на фортепиано и Оскар начал "петь".
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве