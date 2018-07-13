Мясо оленя и остатки папоротника: чем в последний раз обедал "ледяной человек"
Об этом пишет BBC Украина.
Мумия очень хорошо сохранилась, поэтому ученые смогли подробно узнать о его жизни, в частности, что он ел перед своей смертью. Желудок Этци исследователи обнаружили недавно, потому что из-за мумификации тела этот орган сместился.
По словам исследователей, последняя трапеза Этци состояла из жира диких коз, мяса благородного оленя, дикой пшеницы и токсического папоротника.
Количество жира в остатках желудка Этци составляет 50%, и это значительно превышает 10%, которые предусматривает современная диета.
"Его рацион был хорошо сбалансирован и содержал углеводы, белки и жиры. Однако поражает количество жиров, которые он потреблял", - рассказал господин Майкснер.
Но исследователи смогли объяснить, почему их так много в организме пещерного человека.
"Горная охота отнимала много сил и энергии. И лучший способ восстановить силы - употреблять жирную пищу. Это помогало выжить в суровых условиях”, - объясняет Франк Майгнер из Научно-исследовательского института изучения мумий.
Хоть Этци и не употреблял переработанной пищи, его рацион не был идеальным. На момент смерти мужчина имел признаки атеросклероза сосудов. По словам исследователей, Этци лечился травами. В его желудке нашли остатки ядовитого папоротника.
Однако не исключено, что он просто завернул свой обед в листья этого растения и токсичные споры случайно попали в его организм. Дикое же мясо употребляли свежим или сушеным.
Ученые предполагают, что он мог умереть во время схватки:они нашли на его теле несколько ран.
- Напомним, в Греции нашли самую древнюю глиняную плитку со стихами "Одиссеи" Гомера.
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