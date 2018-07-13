Кличко открыл вторую очередь парка “Наталка” после капитального ремонта

13 июля, 2018, 14:20

Мэр Киева Виталий Кличко открыл после капитального ремонта вторую очередь парка “Наталка”

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

Первую очередь презентовали киевлянам в конце мая прошлого года. Мэр осмотрел территорию обновленного парка и вместе с местными жителями протестировал спортивную площадку.

"В мае прошлого года мы открыли первую очередь парка "Наталка", ставший "золотым" стандартом для всех зеленых зон столицы. Сегодня презентуем результаты обновления второй части парка. Эта зеленая зона является местом отдыха для более чем 300 тысяч жителей Оболонского района”, - сказал Кличко и напомнил, что эта парковая зона была спасена от застройки.

В рамках второй очереди в парке "Наталка" сделали капремонт на общей площади почти 7 га. Здесь осуществили работы по благоустройству и обустройству дорожек, нового освещения, оросительной системы. Укрепили и прибрежную зону. Берег укреплен конструкциями из натурального камня. Установлена декоративная обзорная беседка, с которой открывается вид на Днепр.

В парке "Наталка" также обустроены пандусы, чтобы людям с инвалидностью было комфортно отдыхать.

Также обустроены 2 современных многофункциональных поля для игры в футбол, баскетбол, волейбол, установлена площадка «ворк-аут» с 32 элементами.

“Киевляне со всего города приезжают сюда ежедневно. А в выходные здесь очень много людей. Наша задача - чтобы киевляне отдыхали не только в этом парке, а обустроить такого стандарта парки в каждом районе нашего города. И мы это делаем! Мы открываем новые парки, скверы, зоны отдыха”, - отметил Кличко и добавил, что сегодня городская власть работает над обновлением и третьей очереди парка.

Также активные ремонтные работы продолжаются в парке “Партизанской славы” (Дарницкий район), Сырецком (Шевченковский район), парке “Совки” (Соломенский район), парке “Победа” (Днепровский район), парке вдоль проспекта Шухевича (Деснянский район). Уже на следующей неделе будут проведены торги для начала работ в Куреневском парке (Подольский район).

Напомним, в этом году ко Дню города после капремонта открыли обновленный парк “Владимирская горка”. Только за последний месяц - парк «Отрадный» в Соломенском районе, первую очередь парка "Победа" в Днепровском районе. В начале июля – сквер на Подоле возле кинотеатра “Октябрь”.