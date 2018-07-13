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Johnson & Johnson заплатит женщинам $4,7 млрд компенсации

Суд в США обязал компанию Johnson & Johnson выплатить 4,7 млрд долларов компенсации 22 женщинам из-за детской присыпки, которая могла вызвать развитие рака яичников

Об этом пишет BBC Украина.

Женщины и их семьи утверждали, что после нескольких лет использования детской присыпки этой компании и других тальковых продуктов у них развился рак яичников.

Их адвокаты утверждали, что компания знала о том, что продукты содержат асбест в тальковой продукции еще с 1970-х годов. Однако компания об этом не предупреждала покупателей.

Суд в штате Миссури решил, что компания должна выплатить 550 миллионов компенсации и еще 4,7 млрд возмещения убытков.

Это обязательство выплатить компенсацию является крупнейшим для компании в рамках обвинений относительно возможного причинения рака тальковой продукцией. Компания заявила, что "глубоко разочарована" решением и планирует подавать апелляцию.

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