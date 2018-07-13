Гройсман обещал "евробляхарям" поговорить с полицией и Аваковым, чтобы "не кошмарили"
Об этом Гройсман сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"Никаких репрессий быть не может. Поэтому я сегодня проведу беседу с Нацполицией и с кем необходимо, чтобы до урегулирования в законодательном порядке никто не "кошмарил" людей по этому вопросу", - сказал Гройман.
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Глава правительства также обратился к владельцам авто с зарубежными номерами с требованием придерживаться закона и правил дорожного движения.
"Хочу обратиться ко всем протестующим: здесь в этом зале нет ваших врагов, и там, где дом правительства, тоже нет ваших врагов. Но переходить грань нормальных отношений - это просто невозможно. Вас никто унижать не будет, но и вы не имеете права унижать депутатов или кого-либо другого. Это недопустимо. Никаких репрессий не будет, мы вас защитим, просим вас придерживаться закона, просим вас соблюдать правила дорожного движения", - добавил премьер-министр.
Гройсман отметил, что 13 июля будет иметь разговор по этому поводу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
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Напомним, 12 июля Рада не смогла рассмотреть два законопроекта о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах.
"Евробляхеры" во время акции протеста разбили одну из депутатских автомобилей. В машине находился первый заместитель главы регламентного комитета Павел Пинзеник.
"Евробляхеры" разбили автомобиль руководителя регламентного комитета Рады.
Во время акции "евробляхеров" возле Рады полиция задержала мужчину, который пытался ударить нардепа.
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