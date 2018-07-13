Голодающего более 115 дней Балуха держат в общей камере. Его состояние крайне тяжелое
Об этом 12 июля сообщил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз проекту Радио Свобода Крым.Реалии.
"Сейчас он находится в общей камере, где более 10 заключенных, и ему очень сложно – сбивается режим. Это существенно затрудняет его покой. С учетом голодовки, которую он продолжает держать, ему желательнее более спокойная обстановка. Состояние здоровья остается крайне сложным", – сказал Чийгоз.
5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривень) по совокупности двух уголовных дел.
Второе дело возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.
Ранее суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту до 14 августа.
Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.
- Утром 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
- 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
- Наказание он отбывает на территории полуострова.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве