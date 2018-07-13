Голодающего более 115 дней Балуха держат в общей камере. Его состояние крайне тяжелое

13 июля, 2018, 07:21

Осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает находиться в общей камере симферопольского СИЗО, что плохо сказывается на его здоровье в связи с голодовкой, которую он держит более 115 дней

Об этом 12 июля сообщил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

"Сейчас он находится в общей камере, где более 10 заключенных, и ему очень сложно – сбивается режим. Это существенно затрудняет его покой. С учетом голодовки, которую он продолжает держать, ему желательнее более спокойная обстановка. Состояние здоровья остается крайне сложным", – сказал Чийгоз.

5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривень) по совокупности двух уголовных дел.

Второе дело возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Ранее суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту до 14 августа.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.