Глава НАБУ говорит, что его телефон прослушивают уже 15 лет
Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".
"Видимо, мой телефон слушается еще с самого начала, когда он у меня появился в 2003 году... Мне мало что есть скрывать", - подчеркнул он.
По словам Сытника, он абсолютно нормально относится к тому, что его мониторят. Ведь, во-первых, это реакция на его работу, а во-вторых, это, пожалуй, "природный процесс, когда за руководителем правоохранительного органа идет такая работа".
Отвечая на вопрос по поводу того, какие мессенджеры в Бюро советуют использовать украинцам, он ответил: "Мы в НАБУ ничего не советуем. Мы советуем придерживаться закона. Если ты следуешь закону, если ты прозрачен, то тебе не нужны мессенджеры".
По данным журналистов, Сытник посещал дом в Козине, в котором живет президент Петр Порошенко.Встреча состоялась поздно вечером 26 апреля. В это же время у ворот резиденции были зафиксированы машины, которыми пользуется депутат от фракции БПП Александр Грановский.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве