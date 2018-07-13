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Глава НАБУ говорит, что его телефон прослушивают уже 15 лет

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник жалуется, что его телефон прослушивают

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Видимо, мой телефон слушается еще с самого начала, когда он у меня появился в 2003 году... Мне мало что есть скрывать", - подчеркнул он.

По словам Сытника, он абсолютно нормально относится к тому, что его мониторят. Ведь, во-первых, это реакция на его работу, а во-вторых, это, пожалуй, "природный процесс, когда за руководителем правоохранительного органа идет такая работа".

Отвечая на вопрос по поводу того, какие мессенджеры в Бюро советуют использовать украинцам, он ответил: "Мы в НАБУ ничего не советуем. Мы советуем придерживаться закона. Если ты следуешь закону, если ты прозрачен, то тебе не нужны мессенджеры".

По данным журналистов, Сытник посещал дом в Козине, в котором живет президент Петр Порошенко.Встреча состоялась поздно вечером 26 апреля. В это же время у ворот резиденции были зафиксированы машины, которыми пользуется депутат от фракции БПП Александр Грановский.

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