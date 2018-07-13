ФИФА требует убрать красивых женщин с футбольных трансляций

13 июля, 2018, 13:49

ФИФА обратилась к телевизионщикам с просьбой показывать меньше привлекательных женщин во время футбольных трансляций

Об этом сообщает AP.

Руководитель департамента корпоративной социальной ответственности ФИФА Федерико Аддиэчи заявил, что международная федерация попросит телекомпании и съемочные группы из разных стран показывать меньше привлекательных женщин-болельщиц на трибунах.

Чиновник отметил, что ФИФА надеется, что на будущих турнирах сотни миллионов телезрителей увидят более уважительное отношение к женщинам. Аддиэчи назвал такую позицию нормальной эволюцией и отметил, что трансляции из России в этом плане были менее дискриминационными, чем во время чемпионата мира в Бразилии в 2014 году.

По словам Аддиэчи на такой шаг ФИФА побудило то, что во время чемпионата мира по футболу в России было зафиксировано 30 случаев сексизма на улицах в отношении тележурналисток.

На этой неделе украинские пользователи facebook обвалили рейтинг страницы ФИФА из-за травли хорватских футболистов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича за поддержку Украины.

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