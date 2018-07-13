ФИФА требует убрать красивых женщин с футбольных трансляций
Об этом сообщает AP.
Руководитель департамента корпоративной социальной ответственности ФИФА Федерико Аддиэчи заявил, что международная федерация попросит телекомпании и съемочные группы из разных стран показывать меньше привлекательных женщин-болельщиц на трибунах.
Чиновник отметил, что ФИФА надеется, что на будущих турнирах сотни миллионов телезрителей увидят более уважительное отношение к женщинам. Аддиэчи назвал такую позицию нормальной эволюцией и отметил, что трансляции из России в этом плане были менее дискриминационными, чем во время чемпионата мира в Бразилии в 2014 году.
По словам Аддиэчи на такой шаг ФИФА побудило то, что во время чемпионата мира по футболу в России было зафиксировано 30 случаев сексизма на улицах в отношении тележурналисток.
- На этой неделе украинские пользователи facebook обвалили рейтинг страницы ФИФА из-за травли хорватских футболистов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича за поддержку Украины.
Читайте также: Как украинцы встали на защиту хорватов Виды и Вукоевича от произвола ФИФА
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве