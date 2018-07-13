ФИФА проведет следующий чемпионат мира зимой. Впервые в истории
13 июля, 2018, 18:38
Следующий мундиаль, который состоится в Катаре, пройдет с 21 ноября по 18 декабря
Об этом сообщает Sportarena.
"Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Предполагается, что будет принимать участие 48 сборных. У нас уже есть договор с Катаром, однако сейчас еще рано точно говорить о количестве сборных-участниц, однако все возможно. Расширение до 48 команд позволит уменьшить некоторые региональные напряженности", - сказал Инфантино.
Ранее Инфантино сообщил о том, что собирается идти на второй президентский срок в ФИФА.
Кроме того, в июне определились хозяева мундиаля 2026 года. Ими впервые в истории стали сразу три страны - США, Канада и Мексика.
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